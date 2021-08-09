Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı - Son Dakika

Güleser Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakıcı (55) yönetimindeki 52 ABP 821 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran minibüste yolculuk yapan Güleser Kaya hayatını kaybederken, kızı Tuğçe Kaya (23) ve sürücü Mustafa Çakıcı ise yaralandı.

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