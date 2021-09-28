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Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU - Son Dakika

Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU

28.09.2021 23:43

Son dakika habere göre İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde başvuruda bulunuldu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde başvuruda bulunuldu. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına başvuruda bulunduklarını söyleyen Avukat Hülya Sürgülüoğlu, Hem temsil ettiğimiz taksi esnafının hem de diğer tarafı olan minibüs esnafının mağdur olmaması için bu davayı açtık diye konuştu.

UKOME'de alınan 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararına toplantıda red oyu veren ve karara karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için başvuruda bulunuldu. Mahkeme çıkışı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına açılacak dava ile ilgili konuşan Avukat Hülya Sürgülüoğlu, Uzun zamandır basının da gündeminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yakın bir zamanda almış olduğu minibüs hatlarının, 750 adet minibüs plakasının taksi plakasına dönüşümüne ilişkin kararların iptali talebiyle davamızı açmış olduğumuzu söylemek istiyoruz. İdare mahkemesindeki ilk amacımız davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması. Burada hem temsil ettiğimiz taksi esnafının hem de diğer tarafı olan minibüs esnafının mağdur olmaması için bu davayı açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir başvuru tarihi belirledi. Oldukça kısa bir süre sonra bu başvuru tarihi sona erecek. Burada amaç başvuru tarihinden sonra çünkü bir kura usulü bu taksi dönüşümleri yapılacak. Plakalar taksiye dönüştürülecek. Bizim amacımız yargılamanın hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bunun takibini yapmak. Dava dilekçemizde de açıkça belirttiğimiz üzere buradaki her şeyin hukuka aykırı, açıkça hukuka aykırı. Bunun düzeltilmesi için de takipçisi olacağız dedi.

DÖNÜŞÜM KARARI KANUNLARA, HUKUKA, YÖNETMELİĞE KESİNLİKLE AYKIRIDIR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME'de alınan karara esnaf odası olarak ret oyu kullandıklarını belirtti. Aksu, Türkiye'de 81 ilde toplu taşımanın kesinlikle taksiye dönüşümüyle alakalı hiçbir karar yoktur. UKOME'nin aldığı, minibüsün taksiye dönüşüm kararı, kanunlara, hukuka, yönetmeliğe kesinlikle aykırıdır. Bugün bu kararın iptali için ve yürütmenin durdurulması için, dava açtık. Davayı takip ediyoruz diye konuştu.

HİÇ BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR GİRİŞİM

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise İstanbul'da yapılmak istenen bu dönüşüm ülkemizde hiçbir örneği olmayan bir girişimdir, hukuk dışı bir girişimdir. Burada hem minibüsçü esnafının mağdur olmaması hem de taksici esnafımızın mağdur olmaması açısından yargımızın bu konuda adalete uygun ve hızlı bir karar vermesini umuyoruz. Çünkü ileride telafisi çok zor ifadelerini kullandı.

Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU
Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU
Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU
Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... MİNİBÜS VE DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KARARININ İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULDU - Son Dakika
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