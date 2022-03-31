MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA

31.03.2022 14:06

Bursa'da, servis minibüsüne çarpan motosikletteki Suriye uyruklu Mahmud Elcasim (42), ağır yaralandı.

Bursa'da, servis minibüsüne çarpan motosikletteki Suriye uyruklu Mahmud Elcasim (42), ağır yaralandı. Motosikletlinin metrelerce havalandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli Mahmud Elcasim yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Bilal Turan'ın kullandığı 16 S 6359 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp, motosikletten fırlayan Elcasim, ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsacim'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; servis minibüsüne çarpan motosikletlinin metrelerce havalanarak yere düştüğü anlar yer aldı.

MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA
MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, METRELERCE HAVALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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