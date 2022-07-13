Son dakika: Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika: Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

13.07.2022 11:57
Son dakika: Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: MALATYA'da önünde ilerleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Salık (34) hayatını kaybetti.

MALATYA'da önünde ilerleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Salık (34) hayatını kaybetti. Kzada minibüste bulunan Elif T. (54) de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Salık yönetimindeki 44 AL 943 plakalı otomobil, önünde ilerleyen mevsimlik işçileri taşıyan Bahattin B. yönetimindeki 44 S 5037 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Bayram Salık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüste bulunan Elif T. yaralandı. Elif T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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