Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin hastane bahçesine park edip içerisinde uyuduğu minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 06.30 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bolu'da yaşayan ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili (62) ile eşi Nezahat Sevgili (58) Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra minibüslerini hastane bahçesine park edip içerisinde uykuya daldı. Yaşlı çiftin uykuda olduğu esnada minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Hastanenin penceresinden minibüsün yandığını gören yaşlı çiftin yeğeni ise amcasını telefonla arayarak uyandırdı. Uyandıklarında minibüsün alev aldığını farkeden yaşlı çift son anda minibüsten inmeyi başardılar. Hastane personelinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü söndürdü.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Lütfi Sevgili, "Hastanede kardeşim yatıyordu. Bolu'dan onu ziyarete geldik. Sabaha yola çıkacaktık. Minibüste uyurken yeğenim aradı telefonla. Uyandığımda minibüsün motor kısmının yanmaya başladığını farkettim. Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attık. Minibüste bir piknik tüpü vardı. Patlamasından korktuğum için onu da alıp dışarı çıktım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA