DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kalan Nevzat Güler (59) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Hoşafoğu köyü Aksu mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde bulunan çeşmeden su alarak yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Güler, kendisine yaklaşan minibüsü görünce tekrar geri dönmek istedi. Bu sırada Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan plakası henüz tespit edilemeyen Seçkin Aksu'nun kullandığı bir bankaya ait para nakil aracı, Nevzat Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek aracın altında kalan Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Araç sürücüsü Seçkin Aksu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.