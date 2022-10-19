Son dakika haber | Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada

19.10.2022 12:20

Son dakika haber: Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada Kavşağa hatalı giriş kazayı da beraberinde getirdiBALIKESİR Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen kazada kavşağa giriş kurallarına uyulmaması kazayı da beraberinde getirdi.

Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada

Kavşağa hatalı giriş kazayı da beraberinde getirdi

BALIKESİR Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen kazada kavşağa giriş kurallarına uyulmaması kazayı da beraberinde getirdi. Bir otomobilin, minibüsün arka kısmına çarpması ile meydana gelen kaza sonrasında minibüs devrilirken, kazada minibüste bulunan yolcular tedbiren hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karesi ilçesinde meydana gelen kazada şehir içi yolcu minibüsü yan yattı. Kavşakta meydana gelen kazada, E.O.'nun kullandığı otomobil kavşak içinde Y.B. idaresindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs yan yattı. Minibüste bulunan 8 yolcu ve otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada - Son Dakika

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