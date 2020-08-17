Son dakika... Minik Ceylin bu kez Bakan Koca ve Selçuk'a seslendi: Okuluma gitmek istiyorum - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki Ceylin Küpçüoğlu'nun, okul ve arkadaşlarına olan özlemini gözyaşlarıyla anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a seslenen ilkokul öğrencisi Ceylin, "Ziya amca, Fahrettin amca, ben artık okuluma gitmek istiyorum. Birçok kişi sizi dinlemiyor ama ben dinleyeceğim, arkadaşlarımla uzaktan kutu kutu pense oynayacağım" dedi.

İnegöl ilçesinde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ceylin Küpçüoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde tatil olan okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşları koronavirüs önlemlerini almaları konusunda uyaran küçük Ceylin, "Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun, hakkımıza girmesinler. Ben artık okuluma gitmek ve yeni arkadaşlarımla arkadaş olmak istiyorum" diye konuştu. Annesi, kızının sitem ederek ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.