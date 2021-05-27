Son dakika... "Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Son dakika... "Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor

27.05.2021 10:51
Son dakika...

Bir son dakika haberine göre Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılandıkları davada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanık yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılandıkları davada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanık yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kentte 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası yarın ilk kez görülecek.

Yüksek mahkemenin bozma kararı sonrası Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada maktulün amcası sanık Yusuf Aydemir ile delil yetersizliğinden beraat eden diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A, tekrar hakim karşısına çıkacak.

Dava nedeniyle adliyede güvenlik önlemlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin de önlemler alınacak.

Küçük Leyla'nın cesedine 18 gün sonra ulaşılmıştı

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Yerel mahkeme gerekçeli kararında, amca Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyini tehdit maksadıyla kızını oyun oynama bahanesiyle kaçırıp sakladığı, ölümü üzerine de serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve köyde normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedini dereye attığı kanaatine varıldığını vurgulamıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret edip "Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret edilerek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usulden bozan yüksek mahkeme, Yusuf Aydemir'in tahliyesine de karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Haziran, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika


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