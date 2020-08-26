Son dakika! Minik Sercan'ın hayatı 240 bin TL'ye bağlı - Son Dakika

Manisa'da hidransefali rahatsızlığıyla doğan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in hayata tutunabilmesi için gerekli olan 240 bin lira bulunamazsa minik çocuk yaşam savaşını kaybedecek. Baba Ferdi Gezenler, dünyada çok nadir görülen hastalık nedeniyle oğlunun kafasının sürekli büyüdüğünü ve tek isteğinin oğlunun kurtarılması olduğunu söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Hanife-Ferdi Gezenler çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan 2 yaşındaki Sercan Gezenler, doğuştan hidransefali hastalığıyla mücadele ediyor. Su topladığı için sürekli büyüyen bir kafatası nedeniyle yaşıtlarından çok geride olan minik Sercan ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Minik Sercan'ı hayata bağlayacak olan ameliyatın yapılması için 240 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu kaydeden baba Ferdi Gezenler, oğlunun bakımı için işten ayrıldığını ve tek isteğinin evladının sağlığına kavuşması olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Çocuğum bu şekilde kaldı"

Baba Ferdi Gezenler, "İki çocuğum var biri 5 yaşında diğeri 2 yaşında. Küçük oğlum maalesef doğuştan hidransefali hastası olarak doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde anne karnında 8 buçuk aylıkken belli oldu. Doktorlar bize 'İsterseniz doğumu durduralım, çocuğun kalbine iğne vuralım bu çocuk yaşamaz' dediler. Ben de bu durumu kabul etmedim. Doğumdan sonra bir saat bilemedin 16 saat yaşar dediler. Ben de çocuğum dünyaya gelsin ister bir saat isterse 16 saat yaşasın, ölürse cenazesini alır memleketime köyüme gömerim dedim. Öylelikle doğumuna kadar bekledik. Çocuğum normal şekilde doğdu. Şu andaki kafatasındaki gibi bir şey yoktu. Sonra beyin cerrahları baktı. 'Çocuğa müdahale edilecek bir durum yok' dediler. Çocuğun hidrosefali değil, hidransefali olduğunu söylediler yani kafatası tamamen boş. En sonunda ben umudu kesince İzmir'de özel bir doktora götürdüm. Orada da hidransefali ismi verildi hastalığa. 'Herhangi bir müdahale yapamayız. Bizim branşımızın çok çok üstünde bu durum' dedi. Dünyada çok nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. 10 bin çocukta bir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Daha sonra bir doktorla tanıştım. O bana bir ışık yaktı, 'Biz bu çocuğu kurtarırız, buna şant takarız ama çocuğun yüzde yüz yürüyemez, yüzde yüz konuşamaz. 2 yaşındayken 1 yaşında gibi olur. Gelişimi geriden gelir' diye bir ışık yaktı ve benden 240 bin lira istedi. 'Ben bu parayı bulamam' dedim. O da, 'Valilikten bir yardım kampanyası başlatırsak, bu parayı toplar çocuğu kurtarırız' dedi. Manisa Vakıflar Müdürlüğüne geldim, dilekçemi yazdım ancak Manisa Valiliği bunu onaylamadı. Beni Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Ege Üniversitesine gönderdiler. Ege Üniversitesindeki doktorlar çocuğuma şant takılabileceğini ancak şantın bir faydası olmayacağını, takıldığı takdirde bağırsakların iltihap kaparak kanser gibi hastalıklara yol açabileceğini söylediler. Onlar da bana kapıyı kapattı. Bunun çaresini nerede bulurum dediğimde oradaki doktor bu branşın ancak daha büyükşehirlerde olabileceğini ve İstanbul Marmara Üniversitesine götürmemi tavsiye etti. Benim de maddi gücüm ve satacak bir şeyim olmadığı için götürüp ameliyat yaptıramadım ve çocuğum bu şekilde kaldı" dedi.

"Tedavi olmazsa kaybedeceğim"

"Eğer çocuğum tedavi olmazsa ya kucağımda ya yatağında kaybedeceğim" diyen Gezenler, "Kafatası şiştiği zaman patlar ve ölür dediler. Bunun sonu ölüm. Bu tür hastalıklar 3 çeşitmiş. Hidrosefali, hidransefali ve anensefali. Bizimkisi ikinci kademe. Hidrosefali olsaydı çocuğumun buralarda kurtulma şansı yüzde yüzdü ama hidransefali olduğu için kurtulma şansı olmuyor. Çünkü beyin dokuları fazla oluşmamış, beyin gelişmemiş, ameliyatlarda da ölüm riski çok yüksek o yüzden de buralardaki doktorlar ameliyata girmiyorlar. Bu ameliyatı yapacak doktor genellikle hidransefali, hidrosefali demiyorum bakın hidransefaliye bakacak kişi olması gerekir ki benim çocuğumu kurtarsın. Hidrosefali denen hastalıkta beynin içinde su oluyor. Benim çocuğumda kafatası tamamen su. Boş kafa yani beyni gelişmemiş. Tam ensesinde kuş beyni kadar az bir beyin parçacığı var. O beyni geliştirecekler ki çocuğum kurtulsun. Herkesten yardım bekliyorum. Büyük doktorlarımızdan, devletimizden özellikle yardım bekliyorum. Bu zamana kadar kimse kapımı açmadı. Ben hiçbir şey istemiyorum tek isteğim birisi çocuğumu tutsun ve kurtarsın" diyerek yetkililerden oğlunun kurtarılması için yardım istedi.

Çocuğunun hastalığından dolayı çalışamıyor

Bir yıl öncesine kadar çalıştığını ancak çocuğunun durumundan dolayı çalışmadığını anlatan baba Gezenler, "Çocuğumun ani nöbetleri olduğundan dolayı çalışamıyorum. Eşim çocuğuma bir şey olacak diye korkuyor. Ben de eşimin, çocuğumun başındayım. Aniden, anlamadan nöbetleri oluyor. Ateş, kusma gibi nöbetlerle karşılaşıyoruz hiç anlamadan. O yüzden çalışamıyorum. Evde çalışanım yok. Benim bir saatim evdeyse ikinci saatim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin acilinde oluyor. Bir gün evdeysem 3. gün Celal Bayar Hastanesindeyim. Manisa bölgesindeki hiçbir hastane beni kabul etmiyor. Celal Bayar Hastanesinde de sadece acilde müdahale edebiliyorlar" dedi. - MANİSA