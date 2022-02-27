Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi

27.02.2022 21:53

Son dakika haberlerine göre Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi Hatay'da Anadolu'nun ilk Camisi olan Habib-i Neccar Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi

HATAY - Hatay'da Anadolu'nun ilk Camisi olan Habib-i Neccar Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 şehit ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Mevlid-i Şerif okumasının ardından namaz kılındı, dua edildi.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi
Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi
Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi

YORUMLAR
500
Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili, Şehit, Hatay, Cami, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 21:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement