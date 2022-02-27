Son dakika... Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi - Son Dakika

Miraç Kandili dolayısıyla Habib-i Neccar Cami'nde şehitlere dualar edildi

HATAY - Hatay'da Anadolu'nun ilk Camisi olan Habib-i Neccar Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 şehit ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Mevlid-i Şerif okumasının ardından namaz kılındı, dua edildi.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.