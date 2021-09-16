Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye resmi ziyarette bulunan Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa Al Halife ile Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Al Halife, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Al Halife, Mısır ve Sudan'ın Nil sularındaki meşru haklarını korumaya yönelik girişimlerini desteklediklerini ve söz konusu iki ülkeyle dayanışma içinde olmaya devam ettiklerini aktardı.

Bahreyn Kralı ayrıca, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı, adil, kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına yönelik atılan tüm adımları da desteklediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 15 Eylül'de 5 aydır duran Hedasi Barajı müzakerelerinin yeniden başlaması için Mısır, Sudan ve Etiyopya'ya müzakere çağrısında bulunmuştu. Mısır, BMGK'nin bu çağrısını memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen de dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Mısır ve Sudan ile herhangi bir vakitte müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.