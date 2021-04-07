Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçenekler masada ve çözüm yolları açık" - Son Dakika

Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçenekler masada ve çözüm yolları açık"

07.04.2021 17:15
Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:

Son dakika gündem haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'yla aralarında tartışma konusu olan Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Çözüm yolları açık." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'yla aralarında tartışma konusu olan Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Çözüm yolları açık." dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın doğusunda bir tesis açılışı sırasında yaptığı ve devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Hedasi Barajı krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın Hedasi Barajı'ndaki su haklarına tecavüz edilmemesi koşuluyla, Afrika ülkeleri için suya bağımlı kalkınmanın önemini takdir ettiğini vurgulayan Sisi, "Tüm ilgili ülkeler, aralarında yaşanan önceki çatışmalardan ve maliyetlerinden dersler çıkarmalı, işbirliği ve anlaşmanın diğer seçeneklerden daha iyi olduğunu kavramalıdır." ifadelerini kullandı.

Meselede adaletli bir çözümün bulunması için başta Sudan olmak üzere Afrika devletleri ve uluslararası camiayla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Sisi, "Etiyopya'daki kardeşlerime sesleniyorum. Kopma noktasına gelmemize gerek yok. Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçenekler masada ve çözüm yolları açık." diye konuştu.

Diğer yandan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Mısır ve Sudan'ın çözüm için esneklik gösterdiğini ama Etiyopya tarafının ortak çalışmayı başarısızlığa uğrattığını söyledi. Müzakerelerden sonuç alınamazsa Mısır ve Sudan'ın uluslararası kurumlara başvuracağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

cumhurbaşkanı, Etiyopya, Sudan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçenekler masada ve çözüm yolları açık' - Son Dakika


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