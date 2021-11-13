Son dakika! Mısır'da akrep sokması nedeniyle 3 kişi öldü, 450 kişi yaralandı - Son Dakika

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.