Son dakika... Mısır'da bina çöktü: 4'ü çocuk 6 ölü - Son Dakika

Mısır'ın Sohag kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'ın Sohag kentinde iki katlı bir bina çöktü. Olay yerine ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöken binanın enkazında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralıların Sohag Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı aktarılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:44 - Kaynak: İHA
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