Son dakika! Mısır'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 4 ölü, 23 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın güneyindeki Minya kentinde üç şahsi araç ile bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, kaza Minya kentinin batı girişinde bir düğün konvoyunda 4 aracın birbirine girmesi sonucu meydana geldi.

Kaza hakkında basına açıklamada bulunan Minya Emniyet Müdürü Mahmud Halil, "Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Yaralılar Minya Genel Hastanesine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Olay yerine 10 ambulans sevk edildiğini belirten Halil, kazada ölenlerin ise hastane morguna kaldırıldığını kaydetti.

İlk belirlemelere göre yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatılması için gerekli tutanağın tutulduğu ve savcılığa gönderileceği kaydedildi.