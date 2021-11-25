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Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı - Son Dakika

Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı

25.11.2021 15:32
Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı

Son dakika haber... Mısır'da yüksek mahkeme, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan 134 sanıktan 22'si hakkında verilen idam cezasını onadı.

Mısır'da yüksek mahkeme, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan 134 sanıktan 22'si hakkında verilen idam cezasını onadı.

Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde yer alan haberde, Yargıtay'ın "eski İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e yönelik suikast girişiminin yanı sıra polis mensuplarını ve güvenlik merkezlerini hedef alan çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının failleri" olmakla suçlanan 22 sanık hakkında verilen idam cezasına ilişkin kararını açıkladığı belirtildi.

Yargıtay'ın söz konusu 22 kişinin idam cezasını onadığı aktarıldı.

Haberde, idam cezası alanlar arasında suikast sonucu hayatını kaybeden Subay Muhammed Mebruk'a "ihanet etmekle" suçlanan eski Subay Muhammed Uveys'in de bulunduğu kaydedildi.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 2013'te düzenlediği saldırılarla adını duyuran ve Kahire yönetiminin Nisan 2014'te "terör örgütü" ilan ettiği Ensar Beyt el-Makdis örgütü, 10 Kasım 2014'te DAEŞ liderine biat ettiğini, daha sonra da adını "Sina Vilayeti" olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

İdam Cezası, Ensar Beyt, Mahkeme, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mısır'da 'Ensar Beyt el-Makdis' davasında 22 sanığın idam cezası onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı - Son Dakika
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