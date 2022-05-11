Son dakika! Mısır'da kontrol noktasına silahlı saldırı: 5 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika! Mısır'da kontrol noktasına silahlı saldırı: 5 asker öldü

11.05.2022 20:14
Son dakika! Mısır'da kontrol noktasına silahlı saldırı: 5 asker öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır'da son bir hafta içinde güvenlik güçlerine yönelik ikinci saldırı düzenlendi.

Mısır'da son bir hafta içinde güvenlik güçlerine yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Sina Yarımadası'nda düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda son bir hafta içinde güvenlik güçlerine yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, 1 subay toplam 5 askerin kontrol noktasına düzenlenen saldırıya karşılık verdikleri sırada hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtilerek, 7 saldırganın etkisiz hal getirildiği ifade edildi. Açıklamada, 7 Mayıs'ta ve bugün düzenlenen hava saldırılarında ise toplam 16 militanın etkisizi hale getirildiği ve birkaç aracın imha edildiği belirtildi.

Es-Sisi ve Sullivan Kahire'de bir araya geldi

Saldırı, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği günde yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı görüştükleri ifade edildi.

Öte yandan 7 Mayıs'ta Sina Yarımadası'nda kontrol noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybetmişti. - KAHİRE

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Son Dakika | Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker öldü Son Dakika | Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker öldü

Sina Yarımadası, Saldırı, Asker, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mısır'da kontrol noktasına silahlı saldırı: 5 asker öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Mısır'da kontrol noktasına silahlı saldırı: 5 asker öldü - Son Dakika
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