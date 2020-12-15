Son dakika gündem: Mısır'da petrol yüklü tanker alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Mısır'da petrol yüklü tanker alev alev yandı: 1 yaralı
15.12.2020 00:12
Son dakika gelişmesine göre Mısır'daki başkent Kahire-Süveyş yolunda seyir halindeki petrol yüklü tankerde çıkan yangın sonucu 1 kişi yaralandı.
Mısır'daki başkent Kahire-Süveyş yolunda seyir halindeki petrol yüklü tankerde çıkan yangın sonucu 1 kişi yaralandı.
Mısır'da bulunan başkent Kahire-Süveyş yolunda seyir halindeki akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tanker alevlere teslim oldu. Yangın sonucu tanker sürücüsünün yaralandığı ve Süveyş General Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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