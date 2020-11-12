Son dakika... Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor - Son Dakika

Doktorların koruyucu ekipmanlardan yoksun olduğu ve bir maske ile 24 saat çalışmak zorunda kaldıkları Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi, savaş gemileri ve uçaklarını da içeren 12 milyar dolarlık sipariş verdi.

Amerikan merkezli The New York Times gazetesinin haberinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Arap dünyasında en fazla ölüm oranının görüldüğü Mısır'da test kitlerinde yetersizlik yaşandığı belirtildi.

Haberde, sipariş verilen silahların hava ve deniz kuvvetleri için olduğuna dair kısa bilginin dışında ayrıntıya yer verilmedi.

Altı yıl önce göreve geldiğinde sağlıkta reform yapmayı hükümetin gündemine alacağı sözünü veren Abdulfettah es-Sisi, savaş uçakları ve gemilerine 12 milyar dolar ayırırken dar gelirli halk için yapılan sübvansiyonları her geçen gün azaltıyor.

- Sağlık sisteminin zorlandığını söyleyen doktora terör suçlaması

Dr. İbrahim Bedevi (27), geçen mayıs ayında internette yayınladığı bir mesajda, Mısır'ın halk sağlığı sisteminin çok zorlandığını vurgulayarak "Mevcut durumda hiçbir doktor güvenli değil." ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün sonra Mısır güvenlik güçleri Bedevi'nin anne babasının evine baskın yaparak genç doktoru gözaltına aldı. Doktor Bedevi'ye terörizmle ilgili bir dizi suçlamada bulunuldu.

Krizin ilk aylarında, aşırı yük altındaki hastaneler büyük mücadele verdi. Öfkeli doktorlar greve gitti ve hükümeti eleştirenler hapse atıldı.

Gazeteye konuşan Arap Reform Girişimi Genel Müdürü Nadim Huri, tepkinin "Sisi dönemindeki Mısır'a" olduğunu belirtti. Görünüşte işlerin kontrol altında olduğunu kaydeden Huri, "Aslında hikaye iyi değil." ifadesini kullandı.