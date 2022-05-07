Son dakika: Mısır, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararından endişeli - Son Dakika
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Son dakika: Mısır, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararından endişeli

07.05.2022 17:58
Son dakika: Mısır, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararından endişeli

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı köyleri yıkma niyetinden endişe duyduğunu açıkladı.

Mısır, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı köyleri yıkma niyetinden endişe duyduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Filistin'e yönelik olarak uyguladığı yerleşim ve yayılma politikası konusunda yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili olarak aldığı kararın endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu yıkım neticesinde binlerce Filistinlinin yerinden edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yaklaşık 4 bin yeni yerleşim birimi inşa etme planının da reddedildiği, bu iki kararın uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlali olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, Filistin topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa ederek ve Filistin halkını yerinden ederek izlediği yerleşim politikasının kınandığı ve bu tür girişimlerin bölgede gerilimin artmasına yol açacağı kaydedildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi, 5 Mayıs'ta Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin "İsrail ordusuna ait eğitim alanı" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İsrail mahkemesinin, Filistinlilerin bölgenin statüsüyle ilgili itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgenin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğu iddiasıyla bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge, Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken, İsrail buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Antlaşması çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mısır, İsrail'in, 'Mesafir Yatta' bölgesinin statüsüyle ilgili kararından endişeli - Son Dakika


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