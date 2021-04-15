Son dakika! Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları Libya'daki barış sürecini görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Faslı mevkidaşı Nasır Burita, Libya'daki barış süreci ve bölgesel konuları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ve Burita video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Libya'da devam eden barış sürecinin sürdürülebilmesi ve diğer bölgesel konular hakkında genel bir istişarede bulundu.

Libya'da kapsamlı ve kalıcı çözümün devamlılığı için iki ülkenin ortak çalışmaya yoğunlaşması konusunda mutabık kalınan görüşmede, kardeş Libya halkının refahını yeniden tesis etmeye yönelik barışçıl çözümlerin sürdürülmesi noktasındaki gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Filistin sorununun da gündeme geldiği görüşmede, "barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin devletinin kurulmasına destek verilmesi konusunda iki ülkenin görüş birliğinde" olduğu bildirildi.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.