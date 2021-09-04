Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, askeri ve güvenlik iş birliğini geliştirmeyi ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Anastasiadis başkanlığındaki Mısır-GKRY Ortak Yüksek Komitesi'nin başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiyye Sarayı'nda toplantı düzenlediği belirtildi.

Toplantıda, enerji, ticaret, yatırım, deniz taşımacılığı, tarım, eğitim ve çevre alanlarının yanı sıra askeri, savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmesi konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, bölgesel, Doğu Akdeniz ve uluslararası düzeydeki gelişmeler, özellikle iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak zorlukların konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Avrupa pazarına ihracata hazırlık olarak, Güney Kıbrıs'ın Akdeniz'de belirlediği Afrodit sahasından Mısır'ın Idku'daki sıvılaştırma tesislerine bağlayan doğal gaz boru hattı projesinin uygulanmasını hızlandırmanın öneminin vurgulandığı belirtilerek, özel sektör ve her iki taraftaki iş insanları ile ortaklaşa Kahire ve Lefkoşe arasındaki ticaret ve yatırım alışverişi oranlarını yükseltme çabalarını görüştüğü ifade edildi.

GKRY, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları, 19 Mayıs'ta Kıbrıs Rum kesiminde bir araya gelmişti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, askeri ilişkileri geliştirmek adına gerçekleştirdikleri 3'lü görüşmelerin 4'üncüsünü gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrasında 3 bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, egemenlik haklarını ihlal eden eylemler kınanarak, Doğu Akdeniz'deki barışı, istikrarı ve refahı desteklemek adına, savunma ve askeri alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirmek noktasında ortak kararlılık vurgusu yapıldı.

Görüşmede, GKRY, Yunanistan ve Mısır tarafından sıklıkla gerçekleştirilen 3'lü ortak askeri tatbikatlara diğer ülkelerin katılma olasılığı da ele alınmıştı.