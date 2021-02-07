Son dakika... Mısır ve Yemen Dışişleri Bakanları Yemen'deki krizi değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika... Mısır ve Yemen Dışişleri Bakanları Yemen'deki krizi değerlendirdi

07.02.2021 21:53
Son dakika... Mısır ve Yemen Dışişleri Bakanları Yemen'deki krizi değerlendirdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Kahire'de bir araya gelerek Yemen'deki krizin yanı sıra son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Kahire'de bir araya gelerek Yemen'deki krizin yanı sıra son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafiz'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şukri resmi ziyaret kapsamında Kahire'de bulunan Yemenli mevkidaşı Mubarek ile yaptığı görüşmede, Mısır'ın Yemen'de kurulan yeni hükümetin ülkedeki krizin çözümünde başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Mısır'ın, Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğü için verdiği destek konusunda değişmez tutumunun altını çizen Şukri, Yemen'de krizin ancak siyasi yöntemlerle çözülebileceğini söyledi.

Yemen'in istikrarı ve güvenliğini hedef alan terör saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Şukri, Mısır'ın Yemen hükümetine verdiği desteği hatırlatarak, Mısır'ın kurulan yeni hükümet ile bundan sonraki süreçte iş birliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek de Mısır'ı "kardeş devlet" olarak niteleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve tarihine dikkati çekti.

Yemenli Bakan ayrıca Mısır'ın ülkesindeki kriz konusundaki tutumunun, hükümet ve Mısır'da ikamet eden Yemen vatandaşlarına destek niteliğinde olduğunu söyleyerek şükranlarını iletti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mısır ve Yemen Dışişleri Bakanları Yemen'deki krizi değerlendirdi - Son Dakika


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