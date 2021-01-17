Gazze Şeridi açıklarında Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra gözaltına alınan Filistinli balıkçı Yasir Zazug serbest bırakıldı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı Sınır Kapıları İdaresinden bir yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

İsminin gizli kalmasını isteyen yetkili, Mısır yönetiminin, yaklaşık 4 ay önce gözaltına aldığı balıkçı Zazug'u serbest bıraktığını aktardı ve daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, 26 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi açıklarında avlanan 3 balıkçı kardeşe, Mısır askerleri tarafından ateş açıldığını, olayda 2 kardeşin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yaşamını yitiren Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug kardeşlerin naaşları birkaç gün sonra aileye teslim edilmişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, yaralanan Yasir Zazug'un Mısır'da tedavi gördüğünü bildirmişti.