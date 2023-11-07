MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonlar, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan öldürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.
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