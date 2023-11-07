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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan'ı etkisiz hale getirdi

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:30

MİT'in Hakurk'a düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonlar, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan öldürüldü.

2004 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.

Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

NOKTA OPERASYON

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.

Kck, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ayşe Arslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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