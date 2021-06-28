Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı - Son Dakika

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep'in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti. Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

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