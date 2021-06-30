Son dakika: MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.