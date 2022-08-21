Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/ YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAMASINDA YER ALDI

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

SUİKAST EĞİTİMİ VERDİ

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.