Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

21.08.2022 10:37

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/ YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAMASINDA YER ALDI

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, Suriye'de etkisiz hale getirildi

SUİKAST EĞİTİMİ VERDİ

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

YORUMLAR
500
MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu, Suriye Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu, Suriye Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
07:17 Konya'da 10 yaşındaki Muammer, fotoğraf çektirmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement