MİT'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye'de öldürüldü - Son Dakika

MİT'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye'de öldürüldü

MİT\'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye\'de öldürüldü
Son Güncelleme: 19.08.2023 10:22

MİT'in Suriye'ye düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu "Vejin Viyan" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye'ye düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından 'Vejin Jiyan' kod adlı Hicran İcuz etkisiz hale getirildi.

SAHA AJANLARINA OPERASYONU BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

MİT'in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etmekteydi. MİT, kaynakları marifetiyle Suriye/Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaştığı Hicran İcuz'un etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

Son Dakika: MİT'ten nokta atışı! Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu etkisiz hale getirildi

ANLIK İSTİHBARATLAR SONRASI NOKTA ATIŞI

MİT, örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz'un faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, aldığı anlık istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Haseke'de H.İcuz'u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son Dakika: MİT'ten nokta atışı! Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu etkisiz hale getirildi

"VEJİN JİYAN" KOD ADLI HİCRAN İCUZ KİMDİR?

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye'de faaliyetlerini sürdüren İcuz örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Suriye'deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu. H.İcuz silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral/motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz'un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, bahse konu örgüt mensubunun kaza sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin H. İcuz'un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten nokta atışı! 'Vejin Viyan' kod adlı terörist Suriye'de öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Müjde Uzman, Kızılcık Şerbet Dizisinden Ayrıldığı İddialarını Yalanladı
09:50 Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığı iddiasını yalanladı
09:51 Klopp'tan transfere çılgın paraların harcandığı Suudi Arabistan'a tepki: Sınır getirin
09:46 Klopp, transfer için çılgın paraların harcandığı Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu: Sınır getirin
09:40 MİT'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye'de öldürüldü
09:36 Son Dakika: MİT'ten nokta atışı! Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanma sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:14 Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
09:12 Beylikdüzü'nde genç bir kadın oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti
09:10 Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur
09:06 Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 10:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: MİT'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement