MİT\'ten nokta atışı! "Vejin Viyan" kod adlı terörist Suriye\'de öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye'ye düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından 'Vejin Jiyan' kod adlı Hicran İcuz etkisiz hale getirildi.

SAHA AJANLARINA OPERASYONU BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

MİT'in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etmekteydi. MİT, kaynakları marifetiyle Suriye/Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaştığı Hicran İcuz'un etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

ANLIK İSTİHBARATLAR SONRASI NOKTA ATIŞI

MİT, örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz'un faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, aldığı anlık istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Haseke'de H.İcuz'u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

"VEJİN JİYAN" KOD ADLI HİCRAN İCUZ KİMDİR?

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye'de faaliyetlerini sürdüren İcuz örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Suriye'deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu. H.İcuz silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral/motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz'un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, bahse konu örgüt mensubunun kaza sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin H. İcuz'un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtiyor.