MİT, İzmir Adliyesi saldırısını organize eden teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti. Ülkemize yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç'a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya Kod Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MAKET UÇAK VE DRONE SALDIRILARINI PLANLADI

Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi sonrasında 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin'i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu. Daha sonra Irak'ın kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün sözde özel güç birimine bağlı havacılık birimi bünyesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttü. Abdulkahar Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı.

HAFIZALARA KAZINAN "İZMİR ADLİYESİ SALDIRISI"

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, Bingöl'den tayin olduğu İzmir'de yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev yaptı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, hain saldırıda şehit düştü.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti. Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.