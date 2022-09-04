Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Batı kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşılarını avlamaya devam ediyor. MİT son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'a düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.
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4.09.2022 10:49:36. #1.12#
SON DAKİKA: MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi - Son Dakika