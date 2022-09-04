MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi - Son Dakika
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MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi

04.09.2022 10:35

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Batı kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşılarını avlamaya devam ediyor. MİT son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'a düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

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MİT Bölge Daire  Başkanlığı, Sincar Dağı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi - Son Dakika


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10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
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SON DAKİKA: MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi - Son Dakika
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