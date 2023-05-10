Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı - Son Dakika
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Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı

Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı

10.05.2023 21:13

Son dakika: DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin Suriye'de etkisizleştirilmesinin ardından MİT, terör örgütüne bir darbe daha indirdi. Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz haftalarda DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirmesinin ardından bir operasyona daha imza attı. MİT Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DAEŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

4 TERÖRİST YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı

ARALARINDA ESKİ SÖZDE TÜRKİYE VALİSİ DE VAR

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DAEŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi. Variş'in, Türkiye'de DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

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Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı - Son Dakika
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