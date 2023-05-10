Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz haftalarda DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirmesinin ardından bir operasyona daha imza attı. MİT Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DAEŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.
Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DAEŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi. Variş'in, Türkiye'de DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı - Son Dakika