Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı

30.09.2022 09:47

MİT, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda saldırı hazırlığında olan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı.

MİT, sınır ötesi başarılı operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Teşkilat dün Türkiye'de güvenlik güçlerine eylem amacıyla terör örgütü PKK tarafından görevlendirilen, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumasının da arasında olduğu 3 teröristi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla yakaladı.

ORTALIĞI KANA BULAYACAKLARDI

DEAŞ'ın Suriye'de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda saldırı hazırlığındaki 1'i ölü, 19 terörist ele geçirildi.

Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı
Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı
Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı
Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı
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Son Dakika | Suriye'de MİT desteğinde DEAŞ operasyonu Son Dakika | Suriye'de MİT desteğinde DEAŞ operasyonu MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi. MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı - Son Dakika
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