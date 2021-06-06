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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon - Son Dakika

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon

06.06.2021 17:27
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte 05.06.2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

Adım adım takip edildi

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

"Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in bu başarılı nokta operasyonunu sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı:

"Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MİT'ten nokta operasyon - Son Dakika


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