Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi

Bu kareyi "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis ettiler! Oysa videoda olay çok başka

Türk askerinin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı." ifadelerini kullandı.

SİHA'LAR İLE VURULDULAR

Bu açıklamanın ardından bir başarılı operasyon haberi de Suriye'den geldi. MİT, Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/ YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi.

EYLEMLERİN TALİMATLARINI VEREN KİŞİYDİ

Yaptığı terör eylemleri sebebiyle hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.

Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki Yenibaş Jandarma Karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer alan Gürbüz'ün, 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.