Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi

18.09.2022 09:54

MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı." ifadelerini kullandı.

SİHA'LAR İLE VURULDULAR

Bu açıklamanın ardından bir başarılı operasyon haberi de Suriye'den geldi. MİT, Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/ YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi

EYLEMLERİN TALİMATLARINI VEREN KİŞİYDİ

Yaptığı terör eylemleri sebebiyle hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.

Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki Yenibaş Jandarma Karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer alan Gürbüz'ün, 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT'in düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi MİT'in düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:17 Bursa'da şaşırtan düğün eğlencesi! Şalvar giydirip, vinçle astılar
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
10:13 Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem! Yetkililer tsunami uyarısı yaptı
10:01 Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı
09:54 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi
09:44 Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
08:27 Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil
08:20 8 torunu, Kraliçe'nin naaşı başında nöbet tuttu! Prens Harry ile ilgili detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 10:48:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement