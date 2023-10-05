MİT'ten Suriye'ye operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesis ve binalar vuruldu

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SİHA\'lar terör bölgelerini yerle bir etti, bölgeden dumanlar yükseliyor

Başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrası Suriye'deki operasyonlar yoğunlaştırıldı. Birkaç gündür süren TSK'nın hava harekatlarının ardından bugün MİT tarafından da Suriye'deki PKK/ YPG hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.

TESİSLER VE ÖRGÜTÜN YÖNETİCİ KADROSU HEDEF ALINDI

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait tesisleri ve örgütün yönetici kadrosunu hedef alındı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah ve mühimmat deposu da yer aldı.

SABATOJ BİRİMLERİ VE ÖRGÜTE AİT AR-GE MERKEZLERİ VURULDU

Operasyonda terör örgütünün saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait AR-GE merkezleri de vuruldu. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği belirtildi.