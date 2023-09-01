Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü

Son Güncelleme: 01.09.2023 10:07

Son dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod adlı Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya son dönemde art arda ağır darbeler indiren MİT'ten yine kritik bir nokta atışı daha geldi. MİT, Irak/Süleymaniye kırsalına düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için sabotaj eğitimi verdiği Rezan Botan kod adlı Rezan Güngen'i etkisiz hale getirdi.

OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü

TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

MİT'in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak'ın Kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTÜN GENÇLİK YAPILANMASININ İÇERİSİNDE BULUNDU

Geçmiş dönemde yakın akrabaları Murat Botan kod Behlül Güngen ve Ruken Botan kod Güler Güngen'in de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği öğrenilen Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK'ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığı öğrenildi.

Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü

SAHA AJANLARI SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'in faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast/sabotaj eğitimleri verilen Rezan Güngen'in yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi.

MİT SON OPERASYONLA KUVVETLİ BİR MESAJ VERDİ

Özel eylemlerde kullanılmak için eğitilen terörist, Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını yaptığı son operasyonla vermiş oldu. MİT, bu operasyonlar serisiyle özellikle Süleymaniye bölgesindeki teröristlerin açık ve meşru hedef olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

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SON DAKİKA: Son Dakika: MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Sabotaj eğitimi verilen Rezan Botan öldürüldü - Son Dakika
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