PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

06.11.2022 11:21

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu 'Azad' kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, Milli İstihbarat Teşkiları'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınırlarımız dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 2013 YILINDA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2013 yılından terör örgütü PKK'ya katılan terörist Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu. Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

SALDIRILARI ORGANİZE EDEN EKİPTEYDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden Sulayva, MİT tarafından takibe alındı. Ayn İsa'da üst üste gerçekleştiren operasyonlarda örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen terörist Sulayva, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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