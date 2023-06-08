MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'taki üst düzey yöneticisi Fehmi Öğen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'taki üst düzey yöneticisi Fehmi Öğen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

08.06.2023 10:14

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'taki üst düzey yöneticisi Fehmi Öğen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi.

GRİ LİSTEDEYDİ

Kalın'ın başkanlık etmeye başladığı MİT ise Kuzey Irak'ta çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi olan ve terör örgütü elebaşlarının sağ kolu olarak görülen gri listedeki Fehmi Öğmen, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

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ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

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BERABERİNDEKİ 2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu anbean takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Terör örgütünün komuta kademesine ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT'in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı. PKK/KCK'nın Irak alanındaki üst düzey yöneticilerinden ve gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod adlı Fehmi Öğmen'in yanı sıra; beraberindeki sözde Ş. Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod adlı Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali, etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR (3)
  • Bülent Yalvaç: MaşAllah Rabbim muzaffer eylesin Türkiye mizi, Türkiye ve İslam düşman larını kahretsin inşAllah amin. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: helal olsun, eliniz kolunuz dert görmesin inşallah. Rabbim sizleri korusun inşallah. Cevap Yaz 51 6 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: Sıra sanada gelecek karayılanmısın nesin. yiyorsa ortaya çık görelim ne kadar yürek varmış. Cevap Yaz 38 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'taki üst düzey yöneticisi Fehmi Öğen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'taki üst düzey yöneticisi Fehmi Öğen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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