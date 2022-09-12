MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü

12.09.2022 09:40

MİT, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ile beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, PKK'nın suikast timinin elebaşı "Şahan" kod adlı terörist Vedat Aksaç'ın da arasında bulunduğu terörist grubun Halifan bölgesinde intikal halinde olduğu bilgisi üzerine dağlık alanda takip başlatıldı.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda Vedat Aksaç ile yanındaki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

DEŞİFRE EDİLİNCE 2015'TE PKK'NIN DAĞ KADROSUNA KATILDI

Aksaç'ın, illegal olarak büyükşehirlere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine alındığı ve operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam eden Aksaç'ın, bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı kaydedildi.

YORUMLAR (1)
  • Ali Usda: Onlar öldürdükçe bizde öldürüyoruz. Beyler siz baştan etkisiz hale getirin ki bu iş böyle sürüp girmesin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son dakika gündem: PKK'nın suikast timindeki 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: PKK'nın suikast timindeki 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber! PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki iki teröristi öldürdü - Son Dakika
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