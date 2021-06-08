Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi - Son Dakika

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, firari sanık Can Dündar ve mazeret bildiren avukatı katılmadı. MİT Başkanlığını temsilen Hazine avukatı Timuçin Üzel de duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Hazine avukatı Üzel, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti. Sanığın yurtdışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi. MİT Başkanlığının suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahilliğine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.
Firari olan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dava kapsamında Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konulmasına da hükmetmişti.
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, gazetede 29 Mayıs 2015 günü bir haber yayımladı. Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia edilmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından yargılanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi - Son Dakika