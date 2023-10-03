Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Uyuyan Hücre'' operasyonunda 90 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Uyuyan Hücre'' operasyonunda 90 şüpheli gözaltında

Son Güncelleme: 03.10.2023 07:18

MİT ve Emniyet'in, PKK terör örgütüne yönelik 18 ilde düzenlediği ''Uyuyan Hücre'' operasyonunda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı olarak yürüttüğü "Uyuyan Hücre" operasyonunda şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesi amaçlanıyor.

10 AYDIR TAKİPTELER

MİT'in bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti için yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.

İSTİHBARAT YAPILANMASININ ÇÖKERTİLMESİ HEDEFLENİYOR

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan "Uyuyan Hücre" operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Uyuyan Hücre'' operasyonunda 90 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Uyuyan Hücre'' operasyonunda 90 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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