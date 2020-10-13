Son dakika... Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor - Son Dakika

Son dakika... Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor

13.10.2020 15:25
Son dakika... Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde çocuk haklarını ihlal etmeye devam ettiğini, Ocak-Eylül 2020 döneminde 2 çocuğun öldüğünü, 15 çocuğun yaralandığını ve 5 çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde çocuk haklarını ihlal etmeye devam ettiğini, Ocak- Eylül 2020 döneminde 2 çocuğun öldüğünü, 15 çocuğun yaralandığını ve 5 çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Mizan tarafından hazırlanan, Ocak-Eylül 2020 tarihini kapsayan raporda İsrail işgal güçlerinin işlediği ihlallerin ana lokomotifini çocuk haklarının oluşturduğu belirtildi.

Rapora göre, bu dönemde Gazze'de doğrudan maruz kaldıkları İsrail ihlalleri nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti, 15'i yaralandı ve 5 çocuk gözaltına alındı.

İsrail'in hastaların tedavi için bölge dışına çıkmasını engelleyen kısıtlamaları nedeniyle de 2 çocuk hayatını kaybetti.

Dolaylı ihlaller

Ayrıca 14 yıldır bölgeye uyguladığı abluka ve abluka nedeniyle nüfusun yüzde 75'inin yoksul hale gelmesi gibi İsrail'in dolaylı ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gazzeli çocukların, "temel haklarından yararlanmadan" mahrum bırakan yoksulluğun kurbanı olduğuna dikkat çekilen raporda, ruh hallerini olumsuz etkileyen ve yaşadıkları zor yaşam koşullarından kaçmak isteyen 5 çocukta intihar vakasının yaşandığı kaydedildi.

Kısıtlı su imkanı

Kişi başı ortalama su tüketiminin günlük 88,6 litre olduğuna işaret edilen raporda akut şekilde su sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Eve ulaşan su kaynaklarının yüzde 97'sinin de Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun olmadığı belirtildi.

Bölgede yaşanan bu su sorunlarının çocuklar için çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu vurgulandı.

Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme

Buna ek olarak Gazze'de yüzde 70'e ulaşan gıda güvensizliği nedeniyle çocukların hayatta kalma ve gelişme unsurlarından mahrum kaldığına dikkati çekildi.

Anemi rahatsızlığının 1-1,5 yaşlarındaki çocuklar arasında yayıldığı ve hastalığın bu yaş grubundaki çocuklarda görülen yayılma oranının yüzde 73'e ulaştığı belirtilen raporda, bu durumun yetersiz beslenmeye işaret ettiği kaydedildi.

Kovid-19

Öte yandan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölgedeki çocuklara sunulan sağlık hizmetleri açısından sorun teşkil ettiği belirtildi.

Geçen mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle bir bebeğin hayatını kaybettiği, 367 çocukta virüs tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumu İsrail'in çocuklar aleyhinde işlediği ihlalleri durdurması ve Gazze'deki ablukayı sonlandırması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Merkez ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden "Gazze'deki çocukları korumalarını ve hayat kurtarıcı yardımları artırmalarını" istedi.

İnsan Hakları, İsrail, Çocuk, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'de çocuk haklarını ihlale devam ediyor - Son Dakika

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