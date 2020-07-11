Son Dakika: MKE Ankaragücü ile Galatasaray 98. randevuda - Son Dakika

Son Dakika: MKE Ankaragücü ile Galatasaray 98. randevuda

Son dakika güncel haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 97 kez karşılaştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 97 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17'lik üstünlüğü bulunuyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.30'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

98. RANDEVU

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 204 gole, başkent ekibi 84 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

SON 10 MAÇ

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçı ise Ankaragücü kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Galatasaray ayrıca, rakibine son 5 maçta mağlup olmadı (4 galibiyet, 1 beraberlik).

ASLAN, 7 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 15 maç yaptı. Aslan bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 müsabakada da berabere kaldı. Geride kalan 15 müsabakada 21 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı.

FEGHOULİ CEZALI

Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin cezası devam ediyor. Cezasının ilkini Alanyaspor maçında çeken Feghouli, Ankaragücü müsabakasıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında oynayamayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, görev verilmesi halinde sahada olabilecek.

ÖMER İLE SERİ SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer Bayram ile Jean Michael Seri, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Samet Savuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: MKE Ankaragücü ile Galatasaray 98. randevuda - Son Dakika
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