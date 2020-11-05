Son dakika haberleri! Mobilya fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniceköy ile Akhisar yolunda bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü içeride çalışanlar yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Fabrikada çalışanlarda yangın yerine yakın olan mobilya malzemelerini dışarıya taşıdı. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

-İHA-