Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depolama tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrika satış mağazasına da sıçradı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.