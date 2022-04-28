Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

28.04.2022 19:20

Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depolama tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrika satış mağazasına da sıçradı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

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Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)

Kırklareli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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