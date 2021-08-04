Son dakika: Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, polisin dikkatiyle büyümeden söndürüldü

Son dakika haber... BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tetik Sokakta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının başladığı sırada sokaktan geçen motosikletli polis ekipleri, yangını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu imalathanenin zemin katında hasar oluştu. Yangın sonucu imalathanenin zemin katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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