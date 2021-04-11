Mobilya sektörü yıl sonu ihracat hedefini 5 milyar dolara yükseltti

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Türkiye'nin istihdam ve ihracatına ciddi katkı veren mobilya sektörü, yıl sonu ihracat hedefini 4,5 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseltti.

Bursa, Kayseri ve İstanbul gibi iller başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında hazırlanan ve yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye satılan mobilyanın 2021 yılı ilk çeyrek verileri, sektör temsilcilerini mutlu etti.

Ocak-mart döneminde ihracatını yüzde 15 artırarak 963 milyon seviyesine yükselten mobilya sektörü, özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirmeyi planladığı katma değerli ürün ihracatıyla yıl sonu dış satım hedefini revize etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, Türk mobilyasının tasarım ve kalitesiyle dünya pazarında adından söz ettirdiğini söyledi.

Sektörün ihracatını her geçen yıl artırdığını vurgulayan Güleç, "Mart ayında mobilya ihracatımız yüzde 40, 3 aylık ortalamamız ise yüzde 15 arttı. Özellikle nisan ve mayıs ayında ihracatımız artmaya devam edecek." dedi.

Güleç, sektörün yıl sonu ihracat hedefini yükselttiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yıl sonu hedefimiz 1 milyar dolar daha fazla ihracattı. Yani mobilya ihracatını 3,5 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkarmaktı. Biraz daha katma değerli ürünler üzerinde yoğunlaşıp hedefimizi üste doğru revize ederek sadece mobilya ihracatında inşallah 5 milyar doları yakalayacağız. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise geçen yıl 5,5 milyar doların üzerindeydi. Bu yıl için 6,5 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı, bunu da 7 milyar dolar olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

"Mobilya ihracatını gelecek yıllarda en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da ihracat rakamlarındaki artışı iyi bulduklarını ancak bunun tatmin edici olmadığını söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 25 civarında artış beklediklerini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna bağlı yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle beklentinin gerisinde kaldıklarını dile getiren Ercan, "Bu sorunları aşmış olsaydık rakamlar daha da farklı olurdu. Bu yetmez, daha yükseklere çıkmamız lazım. Ülkemizin mobilya ihracatını gelecek yıllarda en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Çünkü bu potansiyelimiz var. Biz dünyanın her ülkesine mal satıyoruz. Mobilya sektörünün öncüsü ABD'ye bile ciddi ürün gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da mobilya sektöründe son yıllarda yaşanan ihracat artışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mobilyanın, istihdam dostu bir sektör olduğuna işaret eden Uğurdağ, "Türkiye mobilya sektörü ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyada 8. sırada yer alıyor. Mobilya sektörü, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İstihdam ve ihracat rakamlarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. İhracatımızı daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.