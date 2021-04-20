Son dakika! Mobilya sektöründen ham madde sıkıntısının çözümü için tedarikçilere yeni yatırım çağrısı - Son Dakika

Son dakika! Mobilya sektöründen ham madde sıkıntısının çözümü için tedarikçilere yeni yatırım çağrısı

20.04.2021 11:09
Son dakika! Mobilya sektöründen ham madde sıkıntısının çözümü için tedarikçilere yeni yatırım çağrısı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre "İstihdam dostu sektör" olarak nitelendirilen ve ülke ihracatına önemli katkılarda bulunan mobilyada son dönemde yaşanan ham madde sıkıntısının yeni yatırımlarla ve iç piyasanın öncelenerek aşılması öngörülüyor.

"İstihdam dostu sektör" olarak nitelendirilen ve ülke ihracatına önemli katkılarda bulunan mobilyada son dönemde yaşanan ham madde sıkıntısının yeni yatırımlarla ve iç piyasanın öncelenerek aşılması öngörülüyor.

Bursa, Kayseri, Ankara, İstanbul gibi öncü illerde üretilerek yaklaşık 200 ülkeye satılan ve bu yıl 5 milyar dolar ihracatın hedeflendiği mobilya sektöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ham madde temininde güçlük çekiliyor.

Aldıkları siparişleri yetiştirmek için ihtiyaç duydukları ham maddeye ulaşmakta zorlanan sektör temsilcileri, sıkıntının aşılması için bu alanda daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği İnegöl'de AA muhabirine, Türkiye'nin son dönemde özellikle ihracat anlamında ciddi büyüme katettiğini söyledi.

Sektörlerin hikayesinin olduğunu belirten Güleç, bu bakımdan mobilyanın da son yıllarda tarih yazdığını dile getirdi.

Güleç, Türk mobilyasının dünyanın dört bir yanında mekanları süslediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde üretim, istihdam, yatırım ve ihracat için mobilya olmazsa olmaz. Mobilyacı durmuyor. Mobilya tüm üretim sektörlerinin müşterisi. Mobilya, metalin, ağaç orman ürünlerinin, kimyanın, mermerin, tekstilin ve birçok sektörün müşterisi. Son dönemde tedarik düzeninde bozulmalar var ama şunu görüyoruz ki biraz da bu alanlara yatırım gerekiyor. Hedeflediğimiz 25 milyar dolarlık üretim ve bunun 10 milyar dolarlık kısmını ihraç etmek için tedarik düzenimizi gözden geçirmemiz lazım. Tedarikçilerimizin daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için bir fırsat var, bunlardan istifade edelim."

"Mamul mobilya haline getirip ihraç etmek istiyoruz"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise ham madde teminindeki sıkıntıların bir an önce giderilmesini beklediklerini anlattı.

Peşin ödemeyle dahi malzeme bulamadıklarına işaret eden Ercan, "Ham madde imalatçısı arkadaşlar ihracat öncelikli çalışıyor, iç piyasaya yeterli malı veremiyorlar. Özellikle süngerde problem yaşıyoruz. Koltuk için süngere ihtiyaç var. Süngerin ana ham maddesi toluen diizosiyanat (TDI) üretilmesi için mutlaka ülke olarak bir girişimde bulunmalıyız. TDI maddesini üretip dünyaya satabilecek noktaya gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ercan, sünger dışında mobilya üretiminin diğer alanlarında da ham madde sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Bu konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Ercan, "Ekonomik bir destekten bahsetmiyoruz. Devlet bize manevi bir güçle destek verirse biz o gücün yansımasını gösteririz. Ham madde ihracatına itirazımız yok ama mamul madde olarak ihraç etmemiz demek katma değerin katlanarak büyümesi demek. Biz bu katma değeri büyütmek için de aldığımız ham maddeyi işleyip mamul mobilya haline getirip ihraç etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ham madde ihracatı yurt içi ihtiyaç karşılandıktan sonra yapılmalı"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da ham maddeye ulaşma noktasında son dönemde özellikle küçük işletmelerin daha fazla zorluk çektiğini dile getirdi.

Küçük işletmelerin ham madde ihtiyacının yüzde 10'unu ancak temin edebildiğini bildiren Ayhan, "Bu da siparişlerimizi tamamlama noktasında aksaklığa neden oluyor. Ham madde ihracatının, yurt içi ihtiyacının karşılandıktan sonra yapılması gerektiğini düşünüyorum. İç pazardaki 36 bin üreticimize ham madde lazım. Bu konuda destek bekliyoruz. Ham madde üreten fabrikaların ek üretimlere geçmesi gerekiyor." dedi.

İstihdam, Türkiye, İhracat, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Mobilya sektöründen ham madde sıkıntısının çözümü için tedarikçilere yeni yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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